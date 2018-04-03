2018-04-03T11:41:43+03:00
В мире

Главный редактор журнала Vogue Анна Винтур решила оставить должность

Журналистка, образ которой примерила на себя героиня фильма "Дьявол носит Prada", уйдет с поста в июле этого года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Королева Великобритании Елизавета и главред Vogue Анна Винтур на показе Недели мод в ЛондонеКоролева Великобритании Елизавета и главред Vogue Анна Винтур на показе Недели мод в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американскому журналу Vogue придется искать нового главного редактора. Анна Винтур решила оставить свою должность, которую она занимала с 1988 года.

Сообщается, что уход 68-летней главы медиакомпании Conde Nast запланирован на июнь этого года. Именно тогда состоится свадьба дочери журналистки Би Шаффер. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако уже есть предположения касательно того, кто же может занять освободившееся место.

Так, по данным PageSix, наиболее вероятной кандидатурой является Эдвард Эннинфул, который сейчас руководит британской версией Vogue. Анна Винтур же может продолжить работать в Британском совете моды. Такие слухи появились после того, на очередном показе в Лондоне журналистку увидели рядом с королевой Великобритании Елизаветой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на протяжении нескольких десятков лет Анна Винтур задавала тон моде не только в Америке, но и в Европе. Более того, её неизменная стрижка под каре и большие солнечные очки сами стали настоящий брендом. Именно Винтур стала прототипом главной героини фильма "Дьявол носит Prada", снятого в 2006 году.

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