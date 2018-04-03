2018-04-03T11:51:30+03:00
Общество

Школьных охранников могут вооружить электрошокерами

Теперь они будут проходить специальное обучение
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Школьных охранникам хотят разрешить носить электрошокеры и газовые пистолетыШкольных охранникам хотят разрешить носить электрошокеры и газовые пистолетыФото: Евгения ГУСЕВА
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Охранять школы и другие детские учебные заведения должны работники частных охранных организаций, которые имеют пятый профессиональный разряд. Их необходимо вооружить электрошокерами и обязать проходить специальное обучение, необходимое для работы в таких учреждения. Такие предложения в этом году могут появиться на рассмотрении российских законодателей.

Отметим, что региональные депутаты уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости пересмотреть полномочия, а значит, разряд и вооружение охранников в школах и других детских и образовательных учреждениях, однако однозначного мнения на этот счет пока нет.

Напомним, в российском законодательстве указаны три разряда частных охранников. Охранник 5-го разряда проверяется раз в два года. К резиновой палке и наручникам в средства активной обороны добавляются газовый пистолет, аэрозольный баллончик и электрошокер. Эксперты полагают, что именно это оптимальный набор вооружения и полномочий для работников учебных заведений, передает «Российская газета».

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