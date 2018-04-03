Путин назвал прошедшие президентские выборы в стране максимально прозрачными

СЕГОДНЯ 12:27 2018-04-03T12:27:36+03:00

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Российский президент Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой дал собственную оценку прошедшим в марте президентским выборам. По мнению руководителя российского государства, избирательный процесс прошел максимально прозрачно.

"Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", - обратился Путин к Памфиловой.

Президент особо отметил тот факт, что прозрачность и чистоту президентских выборов в России признали как главы всех мировых держав, так и международные наблюдатели.

Владимир Путин поблагодарил главу ЦИК за проведенную работу и выразил благодарность Элле Памфиловой за блестяще организованный процесс волеизъявления россиян.

Памфилова в свою очередь вручила Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочий и поздравила с победой.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. По результатам голосования Путин набрал 76,69% голосов избирателей и был переизбран на новый шестилетний срок. Российского лидера поздравили главы мировых держав, среди которых канцлер ФРГ Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон, а также глава Белого дома Дональд Трамп.