2018-04-03T13:21:59+03:00
Политика

Храм УПЦ МП в Ровенской области захватили сторонники непризнанного Киевского патриархата

На месте происшествия дежурили два наряда полиции, но они не вмешивались в происходящее
Екатерина БОЛГОВА
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Лидер непризнанного "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко)Лидер непризнанного "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко)Фото: EAST NEWS
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В ночь на вторник, 3 апреля, храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Птичья в Ровенской области захватили сторонники непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП).

«С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского патриархата захватили храм силой», - сообщила пресс-служба Ровенской епархии.

Отмечается, что около 23:50 к храму подъехали бойцы батальонов "Айдар" и "Азов", которые «вытолкали представителей общины УПЦ МП из храма, угрожая оружием".

В епархии добавили, что на месте инцидента находились два наряда полиции, но они не вмешивались в ситуацию, передает ТАСС.

Напомним, после государственного переворота 2014 года на Украине обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и раскольниками Киевского патриархата.

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