Реновация пятиэтажек в Москве: В новых домах для переселенцев планируют построить 4-комнатные квартиры

СЕГОДНЯ 14:19 2018-04-03T14:19:32+03:00

Первые новоселы смогут переехать в такое жилье в Москве через полтора года по программе реновации пятиэтажек

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Для жителей сносимых хрущевок в Москве в этом году начнут строить 34 многоэтажки. В них разместится более семи тысяч квартир. По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, в новостройках могут появиться и 4-комнатные квартиры.

Напомним, в феврале этого года первые переселенцы получили однушки, двушки и трешки в доме № 62Б на 5-й Парковой улице в столичном районе Северное Измайлово. Некоторым из них вместо положенной двушки понадобилась квартира большей площади. Теперь городские власти решили сразу, еще при проектировании новых домов по программе реновации, размещать в здании не только традиционные трешки, но и 4-комнатные квартиры. После утверждения такой планировки первые дома с просторными квартирами могут появиться в столице во втором полугодии 2019 года.

Напомним, ранее мэрия утвердила адреса более 300 стартовых площадок по всему городу. На них планируется построить в 2018 - 2019 годах - 59 домов, в 2020 - 2021 годах - 151 дом. Массовые переселения из сносимых пятиэтажек начнутся в Москве в конце 2019 года.