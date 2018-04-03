Госдума приняла в последнем чтении закон о невозвратных билетах на поезда

СЕГОДНЯ 13:59 2018-04-03T13:59:52+03:00

Ряд причин позволят сдать купленный билет, но оправдание должно быть подтверждено документами. Фото: Иван ВИСЛОВ

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3 апреля Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает специальные тарифы на невозвратные билеты на поезда. Изложенные в документе нормы должны понизить стоимость железнодорожного проезда, считают депутаты.

В «Устав железнодорожного транспорта» внесут изменения, по которым пассажир сможет вернуть билет только в ряде случаев: при опоздании из-за болезни, своей или спутника, из-за несчастного случая или смерти родного человека. Причем все эти причины должны быть документально подтверждены. При задержке или отмене рейса билет тоже можно будет сдать.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) предложила Минтрансу отменить возврат дешевых билетов, проданных по нерегулируемому тарифу. В ФПК намерены продавать невозвратные билеты по экономичной цене, тем самым снизить риск убытков.