2018-04-03T14:00:23+03:00
Политика

Песков об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге: Кремль не может вмешиваться

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что происходящее на Урале является прерогативой региональных властей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Кремль не может указывать региональным властям на то, какой порядок выборов использовать при избрании градоначальников, в том числе мэра Екатеринбурга. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива местного регионального законодательного собрания, поэтому мы не можем ни вмешиваться, ни комментировать", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во вторник, 3 апреля, члены Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая подразумевает отмену прямых выборов мэра. Теперь жители Екатеринбурга смогут выбирать лишь депутатов городской Думы, а те уже будут решать, кого назначить на пост градоначальника.

За принятие данного законопроекта проголосовали 42 депутата, четверо высказались против, воздержавшихся не было.

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