2018-04-03T14:09:54+03:00
В мире

Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию после президентских выборов

Грузино-украинский политик никак не может определиться, где ему продолжить свою политическую деятельность
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Михаил Саакашвили мечтает вернуться на родину в ГрузиюМихаил Саакашвили мечтает вернуться на родину в ГрузиюФото: REUTERS
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал свой скорый приезд в страну с целью свержения нынешнего грузинского режима. По словам политика, он намерен «покончить» с нынешней властью после президентских выборов.

«В настоящее время против меня выдвинуты обвинения с одной целью, чтобы я даже не думал вернуться в Грузию. Не дождётесь. Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — цитирует Саакашвили РИА Новости.

На родине в отношении Михаила Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. Политика обвиняют в растрате госсредств. 5 января Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным по делу о злоупотреблении служебными полномочиями на посту президента Грузии и заочно приговорил его к трём годам лишения свободы.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее экс-губернатор Одесской области заявлял, что намерен триумфально возвратиться в Киев и возглавить восстание украинского народа против президента Украины Петра Порошенко.

В данный момент Михаил Саакашвили находится в Нидерландах, после того, как его выдворили с территории Незалежной и запретили въезд в страну до 2022 года.

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