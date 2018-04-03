2018-04-03T14:10:48+03:00
Политика

В МИД Китая назвали адекватным ответ России на высылку дипломатов странами Запада

Представитель ведомства Гэн Шуан отметил, что взаимопонимание сторон по этому вопросу не достигнуто
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае оценили ответ России на высылку дипломатовВ Китае оценили ответ России на высылку дипломатовФото: REUTERS
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Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан назвал адекватным ответ России на высылку дипломатов странами Запада из-за так называемого «дела Скрипаля».

«Действия России по высылке дипломатов ряда стран в ответ на экстрадицию представителей российских дипломатических миссий в этих государствах носили сбалансированный характер», — сказал дипломат.

Он отметил, что взаимопонимание сторон по этому вопросу не достигнуто, нужно определить обстоятельства и наладить диалог. При этом, по словам Гэн Шуан, не стоит прибегать к методам и мышлению времен холодной войны, передает ТАСС.

Напомним, ранее Великобритания объявила о высылке российских дипломатов,после чего Москва приняла такие же меры. Кроме того, еще 16 стран ЕС, США, Канада, Украина и некоторые другие государства решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответные меры России будут «зеркальными, и не только».

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