2018-04-03T14:30:17+03:00
Происшествия

В московском ТЦ «Афимолл-Сити» прошла эвакуация после сигнала о пожаре

По данным источника в экстренных службах, из торгового центра были эвакуированы около 4,5 тысячи человек
Екатерина БОЛГОВА
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Источник сообщил, что в ТЦ «Афимолл-Сити» в Москве прошла эвакуация после сигнала о пожареИсточник сообщил, что в ТЦ «Афимолл-Сити» в Москве прошла эвакуация после сигнала о пожареФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 3 апреля, в торговом центре «Афимолл-Сити» в центре Москвы прошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщил источник в экстренных службах столицы, были эвакуированы около 4,5 тысячи человек.

«В результате срабатывания пожарной сигнализации из ТЦ «Афимолл-Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2 — выведены 4,5 тысячи человек», — рассказал источник.

Он отметил, что в настоящее время продолжается проверка помещений на всех этажах здания, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в МЧС предложили изменить порядок проведения проверок торговых центрах, которые проводятся в России после крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшем 25 марта. Жертвами происшествия стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Расследование проводит Следственный комитет, задержаны по этому делу семь человек.

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