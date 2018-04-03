В московском ТЦ «Афимолл-Сити» прошла эвакуация после сигнала о пожаре
Во вторник, 3 апреля, в торговом центре «Афимолл-Сити» в центре Москвы прошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщил источник в экстренных службах столицы, были эвакуированы около 4,5 тысячи человек.
«В результате срабатывания пожарной сигнализации из ТЦ «Афимолл-Сити» по адресу: Пресненская набережная, дом 2 — выведены 4,5 тысячи человек», — рассказал источник.
Он отметил, что в настоящее время продолжается проверка помещений на всех этажах здания, передает РИА Новости.
Напомним, ранее в МЧС предложили изменить порядок проведения проверок торговых центрах, которые проводятся в России после крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, произошедшем 25 марта. Жертвами происшествия стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали. Расследование проводит Следственный комитет, задержаны по этому делу семь человек.