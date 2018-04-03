В Белоруссии отцам начнут давать декретный отпуск

СЕГОДНЯ 14:38 2018-04-03T14:38:35+03:00

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Трудовой кодекс Белоруссии дополнят нормой о предоставлении отцу краткосрочного декретного отпуска. Воспользоваться им новоиспеченный папа сможет только первые полгода с даты рождения ребенка. Оплачивать отпуск не будут.

При подаче отцом заявления работодатель будет обязан единовременно отпустить его на 14 календарных дней. В парламенте сочли, что такая норма улучшит климат в семье, так как отец сможет разделить с матерью тяготы по уходы ребенка. Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении, передает РИА Новости.

При разработке документа его авторы руководствовались европейским опытом. Обсуждение шло с 2016 года, как и в Молдове с Эстонией. В разных странах Европы номра существует уже давно, при этом сроки ухода в декрет различаются, а в Швеции отпуск даже оплачивается. При этом он составляет 16 месяцев и дается всей семье. В Норвегии декретный отпуск и отца, и матери составляет 14 недель.