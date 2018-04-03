2018-04-03T14:49:22+03:00
В мире

Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для дальнейшей экстрадиции в Испанию

Верховный суд Испании ранее решил выдать международный ордер на арест политика
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-глава Каталонии Карлес ПучдемонЭкс-глава Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила во вторник, 3 апреля, что запросила арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Отмечается, что в дальнейшем он будет экстрадирован в Испанию.

Промежуточное решение будет принимать суд в городе Шлезвиг, срок не уточняется. Следующим процессуальным шагом станет решение вопроса о высылке Пучдемона, передает ТАСС.

Напомним, 25 марта Пучдемона задержали в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, где находился с октября 2017 года. Верховный суд Испании ранее решил выдать международный ордер на арест экс-главы автономии. Его обвиняют в подстрекательстве к бунту после проведения референдума о независимости Каталонии. СМИ сообщали, что политик содержится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер. По неофициальным данным, он может запросить убежище в ФРГ.

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