Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для дальнейшей экстрадиции в Испанию
Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила во вторник, 3 апреля, что запросила арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Отмечается, что в дальнейшем он будет экстрадирован в Испанию.
Промежуточное решение будет принимать суд в городе Шлезвиг, срок не уточняется. Следующим процессуальным шагом станет решение вопроса о высылке Пучдемона, передает ТАСС.
Напомним, 25 марта Пучдемона задержали в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, где находился с октября 2017 года. Верховный суд Испании ранее решил выдать международный ордер на арест экс-главы автономии. Его обвиняют в подстрекательстве к бунту после проведения референдума о независимости Каталонии. СМИ сообщали, что политик содержится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер. По неофициальным данным, он может запросить убежище в ФРГ.