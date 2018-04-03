Женскую сборную России по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 из-за допинга

СЕГОДНЯ 14:59 2018-04-03T14:59:34+03:00

Апелляция на решение Европейской гандбольной федерации может быть подана в семидневный срок

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Молодежная сборная России по гандболу лишена серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года по причине нарушения допинговых правил. Такое решение вынесла Европейская гандбольная федерация (EHF).

«Гандболистки сборной России лишены серебряных медалей турнира. Им присуждаются поражения во всех матчах турнира. Также Федерация гандбола России (ФГР) должна заплатить денежный штраф в размере €20 тыс.», - приводится на сайте EHF.

Кроме того, Федерация гандбола России отстранена от участия во всех соревнованиях под эгидой EHF сроком на два года. Таким образом, россиянки пропустят следующее европейское первенство.

Сообщается, что апелляция на решение EHF может быть подана в течение семи дней.

19 января EHF дисквалифицировала российских гандболисток Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину на 20 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил. Их допинг-пробы на мельдоний дали положительный результат.

Таким образом, серебряные медали достаются сборной Дании, а бронза - занявшей на турнире четвертое мето сборной Венгрии.

ЧЕ по гандболу среди молодежных женских команд проходил с 27 июля по 6 августа 2017 года в Словении. Россиянки в финале уступили команде Франции со счетом 26:31.