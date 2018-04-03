2018-04-03T14:58:46+03:00
В мире

Киевский прокурор снялся голым в украинском реалити-шоу

За непристойное поведение сотрудник надзорного органа получил выговор
Алексей КАРЕЛИН
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Сотрудник киевской прокуратуры N 7 Олег Билоус. Фото: кадр из видеоСотрудник киевской прокуратуры N 7 Олег Билоус. Фото: кадр из видео
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Прокурор из Киева Олег Билоус и его гражданская жена снялись обнаженными в украинском реалити-шоу «ЛавЛавСаr». В эфире украинского телеканала Билоус выражался нецензурной бранью и целовался с другими голыми участницами шоу. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла Билоусу выговор за непристойное поведение.

«Билоус должен был избегать действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс», - говорится в решении комиссии.

Сотрудник киевской прокуратуры N 7 Билоус и другие участники реалити-шоу играли в бутылочку на раздевание. В результате Билоус оказался полностью нагим. В эфире причинные места участников заретушировали, однако в комиссия прокуроров решила, что это не спасло репутацию их коллеги. Они оказались правы – четыре минуты откровенного видео вызвали бурное обсуждение в Сети.

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