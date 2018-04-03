Киевский прокурор снялся голым в украинском реалити-шоу

СЕГОДНЯ 14:58 2018-04-03T14:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор из Киева Олег Билоус и его гражданская жена снялись обнаженными в украинском реалити-шоу «ЛавЛавСаr». В эфире украинского телеканала Билоус выражался нецензурной бранью и целовался с другими голыми участницами шоу. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров вынесла Билоусу выговор за непристойное поведение.

«Билоус должен был избегать действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс», - говорится в решении комиссии.

Сотрудник киевской прокуратуры N 7 Билоус и другие участники реалити-шоу играли в бутылочку на раздевание. В результате Билоус оказался полностью нагим. В эфире причинные места участников заретушировали, однако в комиссия прокуроров решила, что это не спасло репутацию их коллеги. Они оказались правы – четыре минуты откровенного видео вызвали бурное обсуждение в Сети.