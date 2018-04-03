2018-04-03T15:00:48+03:00
Политика

Замглавы МИД РФ: Москва делала все возможное, чтобы избежать кризиса на Украине

Александр Глушко выразил уверенность, что украинский кризис стал следствием осознанной политики западных стран
Денис СУХОВ
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Замглавы МИД РФ: Москва делала все возможное, чтобы избежать кризиса на УкраинеЗамглавы МИД РФ: Москва делала все возможное, чтобы избежать кризиса на УкраинеФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Москва делала все возможное, чтобы предотвратить кризис на Украине и его последствия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы сделали целый ряд предложений Евросоюзу, посмотреть, как совмещается курс на подписание соглашения об ассоциации (ЕС и Украины) с обязательствами Украины по СНГ, с режимом свободной торговли и так далее», - отметил дипломат.

Однако все представления российской стороны были проигнорированы, добавил Грушко. В этой связи он подчеркнул, что каждый кризис имеет свои истоки, и в случае Украины причиной стала осознанная политика западных стран.

Напомним, в ноябре 2013 года киевский Майдан был занят сторонниками евроинтеграции после того, как было объявлено о приостановке подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Площадь стала эпицентром ожесточенных столкновений протестующих с правоохранителями, жертвами которых стали десятки человек.

В феврале 2014 года Верховная Рада остранила от власти президента Украины Виктора Януковича, который немедленно покинул страну. На фоне госпереворота население Луганской и Донецкой областей Донбасса поддержало на референдуме независимость от Киева.

Против самопровозглашенных народных республик на востоке Украины была начата военная операция. По последним данным ООН, жертвами продолжающегося до сих пор конфликта стали более 10 тысяч человек.

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