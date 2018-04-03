Афины призвали Анкару освободить двух греческих военных

СЕГОДНЯ 15:01 2018-04-03T15:01:26+03:00

Греческие военные уже больше месяца находятся в плену у турок Фото: REUTERS

В начале марта пограничники случайно пересекли границу с республикой и были задержаны

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал властей Турции не усиливать напряженность между странами и освободить двух греческих военнослужащих, задержанных за пересечение границы.

Напомним, что в начале марта этого года пограничный отряд из-за плохих погодных условий случайно зашел на территорию республики в районе Эврос и был схвачен турецкими военными. В Анкаре их обвинили в незаконном пересечении границы и шпионаже.

"Турция должна прекратить атаки и проявить добрую волю, чтобы ускорить возвращение двух солдат, содержащихся в тюрьме в Эдирне. Наши восточные соседи усиливают свою провокацию и обостряют ситуацию на всех фронтах", — цитирует РИА Новости Ципраса.

Глава кабмина подчеркнул, что Греция, как "сильная и безопасная страна", ничего не боится, но и никому не угрожает, поэтому причин для беспокойства нет.

Ранее сайт kp.ru уже напоминал о том, что в 1996 году Анкара и Афины чуть не вступили в войну из-за островов в Эгейском море. Тогда же Европарламент присудил спорную территорию Греции, однако турецкие власти не приняли такое решение и до сих пор считают острова Имиа своими.