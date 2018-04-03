Итоги выборов президента РФ отменены из-за нарушений на 18 участках в девяти регионах

СЕГОДНЯ 15:22 2018-04-03T15:22:50+03:00

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На 18 избирательных участках в девяти регионах России отменены из-за нарушений результаты голосования на выборах президента РФ, заявил член ЦИК Александр Клюкин.

"Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в девяти регионах", - сообщил Клюкин на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что еще на пяти-шести избирательных участках итоги голосования могут отменить по решению суда. Кроме того, будут уволены допустившие нарушения члены участковых избиркомов, что, по словам Клюкина, поможет обеспечить чистоту будущих избирательных кампаний, передает ТАСС.

Напомним, 18 марта 2018 года состоялись выборы президента России, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. По данным ЦИК РФ, явка составила 67,5%.