МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года

СЕГОДНЯ 15:23 2018-04-03T15:23:37+03:00

Официальные кандидаты на проведение ОИ-2026 определятся в октябре этого года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Международный олимпийский комитет сообщил о том, что власти семи стран выразили готовность принять у себя зимнюю Олимпиаду 2026 года. Так, побороться за это право намерены Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).

Представители национальных олимпийских комитетов этих стран уже направили в МОК официальные письма, выражающие заинтересованность в подаче заявки на проведение зимних Игр.

"Я тепло приветствую интерес городов и олимпийских комитетов к организации зимней Олимпиады. Наша цель не просто получить рекордное количество кандидатов, но в конечном итоге выбрать лучший город для проведения зимних Игр для самых выдающихся спортсменов со всего мира", - приводятся слова главы МОК Томаса Баха на сайте комитета.

Стоит отметить, что данный этап является начальным, и окончательные кандидаты на роль столицы Олимпиады будут объявлены лишь в октябре. Победителя же выберут в сентябре 2019 года, после того как МОК рассмотрит все варианты принимающих городов.

Напомним, что в этом году зимняя Олимпиада проходила в южнокорейском Пхенчхане. Российские атлеты выступали на ней под нейтральным флагом и завоевали в общей сложности 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых, передает сайт Kp.ru.

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