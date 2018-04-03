2018-04-03T15:36:58+03:00
В мире

ОЗХО до конца дня ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»

Запрос российской стороны касается информации, предоставленной организации Лондоном, а также порядка работы экспертов на месте происшествия в Солсбери
Денис СУХОВ
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ОЗХО до конца дня ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»ОЗХО до конца дня ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»Фото: REUTERS
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До конца дня российская сторона получит ответы на свои вопросы к Организации по запрещению химоружия касательно инцидента в британском Солсбери. Об этом сообщили в пресс-службе ОЗХО.

Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, касающихся информации, которую Лондон предоставляет организации в ходе расследования.

Кроме того, российская сторона интересуется порядком работы экспертов ОЗХО на месте происшествия, а также участием других государств в расследовании инцидента.

В среду, 4 апреля, в 10 часов в Гааге состоится специальное заседание исполнительного совета ОЗХО по происшествию в Солсбери. По итогам консультаций будет принят отчетный документ.

В свою очередь российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что заседание исполнительного комитета является четким предложением по выведению ситуации вокруг «дела Скрипаля» из тупика.

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за шпионаж в пользе Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы разработанного в РФ.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту в Солсбери, и анонсировали ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов.

При этом Лондон категорически отказался делиться с российской стороной информацией о ходе расследования, а также сотрудничать по делу в рамках ОХЗО. В Москве огульные обвинения британской стороны отвергают, предприняв соответствующие ответные дипломатические меры.

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