Путин прилетел в Анкару с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 15:38 2018-04-03T15:38:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару с рабочим визитом по приглашению лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства пробудет в республике два дня в период с 3 по 4 апреля и проведет несколько встреч.

Так, ожидается, что Путин встретится с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани. Вместе главы государств должны будут обсудить общую повестку отношений между странами и актуальные вопросы, в том числе совместные усилия по разрешению ситуации в Сирии.

Кроме того, президент РФ отдельно обсудит со своим иранским коллегой положение дел по ядерной сделке и возможность выхода из нее Соединенных Штатов. В разговоре же с турецким лидером обязательно будут затронуты многочисленные совместные проекты.

Речь идет о поставках Анкаре зенитных ракетных систем С-400, за покупку которых американцы пригрозил введением санкций, и строительстве атомной станции "Аккую". Также наверняка будет вновь поднят вопрос об ограничениях экспорта турецких помидоров в Россию. Сейчас поставлять томаты в нашу страну могут лишь 12 предприятий республики, сообщает сайт kp.ru.