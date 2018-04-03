Поклонская возмутилась захватом украинскими националистами православного храма в Ровенской области

СЕГОДНЯ 15:45 2018-04-03T15:45:11+03:00

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Насильственный захват украинскими националистами православного храма УПЦ Московского патриархата в Ровенской области Украины прокомментировала депутат Государственной думы России Наталья Поклонская.

Парламентарий сочла данный поступок самым настоящим святотатством в канун главного церковного праздника православных всего мира.

«Православный мир готовится к святой Пасхе, находится в состоянии смирения и терпимости в Страстную неделю. При этом противники отеческой веры и православной церкви на Украине в лице её захватчиков (нынешнего руководства), используя своих наёмников из батальонов «Айдар» и «Азов», занимаются гонением на православие», — заявила Поклонская, подчеркнув, что именно православие является «нерушимой крепостью» народов России и Украины.

Поклонская отметила, что Украина, в лице ее нынешней власти и ее приспешников, стала сборищем разрушителей духовных скрепов между двумя братскими народами и «оплотом безблагодатных русофобов».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сторонники непризнанного Киевского патриархата (УПЦ КП), опираясь на помощь украинских националистических бригад, захватили храм Успения Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Птичья в Ровенской области. Сотрудники украинской нацполиции предпочли не вмешиваться в происходящее, несмотря на призывы местной епархии.