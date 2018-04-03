2018-04-03T15:53:57+03:00
Общество

Похороны Михаила Угарова пройдут на Троекуровском кладбище

Стала известна дата похорон Михаила Угарова - худрука Театра.doc
Екатерина БОЛГОВА
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Режиссер Михаил Угаров. Фото ИТАР-ТАСС Павел СмертинРежиссер Михаил Угаров. Фото ИТАР-ТАСС Павел Смертин
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Похороны Михаила Угарова — основателя столичного Театра.doc - состоятся на Троекуровском кладбище в Москве в четверг, 5 апреля. Как сообщила замдиректора театра Виктория Холодова, продолжается сбор необходимых средств.

"Будет отпевание, оно же прощание, в храме Троицы Живоначальной в Хохлах. Оно состоится после службы в четверг, в районе 11:30 мск", - рассказала Холодова.

Она отметила, что похоронить Угарова планируют на Троекуровском кладбище.

"Сейчас удается место получить, но за деньги, сейчас вопрос в том, чтобы собрать нужную сумму максимально быстро", - добавила замдиректора, передает ТАСС.

Напомним, Михаил Угаров умер 2 апреля на 63-м году жизни. Он был основателем и художественным руководителем Театра.doc, а также руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, выступал одним из создателей фестиваля "Новая драма" и фестиваля драматургии "Любимовка".

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