Новак: Россия рассчитывает, что Европа примет решение по «Северному потоку-2» в интересах своих потребителей

СЕГОДНЯ 15:57 2018-04-03T15:57:05+03:00

Министр энергетики РФ отметил, что работа с разрешительными органами стран ЕС по поводу проекта газопровода продолжается

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Российская сторона рассчитывает, что Европа примет решение по проекту газопровода «Северный поток-2» в интересах своих потребителей. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы рассчитываем, что будут приняты решения, направленные на удовлетворение интересов европейцев и европейских компаний в поставках газа. Пока этот процесс не закончен, он идет, работа соответствующая идет», - заявил Новак, комментируя позицию европейских стран по проекту газопровода.

В данный момент компания-оператор «Северного потока-2» получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в немецкой экономической зоне в Балтийском море. Также ранее было получено положительное заключение Горного ведомства города Штральзунд. Таким образом, Германия предоставила проекту все необходимые разрешения.

Теперь строительство газопровода должны одобрить регулирующие органы еще четрых стран — России, Финляндии и Швеции.

Как сообщал сайт «КП», проект «Северный поток-2» подразумевает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Строительство осуществляется дочерними структурами российского холдинга «Газпром» в сотрудничестве с рядом европейских компаний.

Отметим, что «Северный поток-2» имеет серьезную оппозицию со стороны США и Польши, которые имеют собственные амбициозные планы на европейский газовый рынок. В частности, Вашингон пригрозил санкциями компаниям-участникам проекта.