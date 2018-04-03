2018-04-03T16:22:47+03:00
В мире

Генсек ОБСЕ призвал Запад к диалогу с Россией

Площадкой для переговоров могла бы стать Парламентская ассамблея международной организации
Алексей КАРЕЛИН
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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас ГремингерГенеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас ГремингерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвал отклониться от пути «око за око» в отношениях Запада и России и перейти к конструктивному диалогу.

«В данный момент отношения Востока и Запада идут по пути эскалации, в русле логики «око за око». На мой взгляд, необходимо разорвать этот порочный круг эскалации напряженности, нам нужен диалог», - цитирует генсека «Интерфакс».

В качестве площадки для переговоров Гремингер предложил использовать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая является, по словам генсека, «уникальной платформой для инклюзивного диалога на равных условиях».

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас также выразил готовность к диалогу с Россией, несмотря на инцидент в Солсбери.

Напомним, сайт kp.ru писал об обострении отношений России и Запада. Все началось с высылки 23 российских дипломатов из Лондона, Москва ответила аналогично. Затем выслать свыше сотни диппредставителей РФ решили США, Канада и ряд стран ЕС. По каждому случаю Россия подготовила ответные меры.

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