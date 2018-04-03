2018-04-03T19:42:13+03:00
Политика

МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"

Киев настоятельно требует от стран-партнеров "Газпрома" по прокладке газовой трубы отказаться от проекта
Евгений ЧЕРНЕНКО
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"Северный поток-2" сведет потребность в транзите газа через Незалежную к минимуму"Северный поток-2" сведет потребность в транзите газа через Незалежную к минимумуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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У Украины в арсенале есть ряд мер, чтобы остановить прокладку российского газопровода "Северный поток — 2" в Европу. И она обязательно всеми ими воспользуется. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на пресс-служб МИД страны.

"Действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток-2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия "третьих стран" правилам газового рынка ЕС", - заявили в ведомстве.

В МИД Украины подчеркнули, что украинским государством в нестоящее время предпринимаются все возможные действия, как на дипломатическом, так и на политическом уровне, донести до западных стран свою позицию и убедить их отказаться от российской трубы.

"К сожалению, правительство ФРГ как в предыдущем, так и в новом составе видит целесообразность в реализации этого проекта", - посетовали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Германия выдала "Газпрому" последнее необходимое разрешение, необходимое для прокладки "Северного потока — 2".

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Введение в строй новой газовой магистрали позволит "Газпрому" до минимума сократить транзит голубого топлива в европейские страны через территорию Украины.

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