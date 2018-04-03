2018-04-03T17:36:06+03:00
Общество

Роспотребнадзор будет публиковать данные недобросовестных производителей сыров

Черный список будет размещен на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Роспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыровРоспотребнадзор создаст черный список недобросовестных производителей сыровФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор будет публиковать сведения о недобросовестных производителях сыров. По итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с правлением Национального союза производителей молока (Союзмолоко) было решено усилить контроль над сырной продукцией.

На мероприятии было рассмотрено состояние молочной отрасли, включая вопрос противодействия ввозу и продаже "сыроподобной продукции" на территории России.

"По результатам обсуждения Роспотребнадзор дал поручения своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего, в нижнем ценовом сегменте", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что при обнаружении не соответствующей нормам продукции будут предприняты административные меры, после чего данные о наименованиях конкретных производителей и брендов будут обнародованы в открытом доступе на информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД Украины призывает ЕС и США противодействовать реализации «Северного потока-2»
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови