Роспотребнадзор будет публиковать данные недобросовестных производителей сыров

СЕГОДНЯ 17:36 2018-04-03T17:36:06+03:00

Черный список будет размещен на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей

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Роспотребнадзор будет публиковать сведения о недобросовестных производителях сыров. По итогам встречи главы ведомства Анны Поповой с правлением Национального союза производителей молока (Союзмолоко) было решено усилить контроль над сырной продукцией.

На мероприятии было рассмотрено состояние молочной отрасли, включая вопрос противодействия ввозу и продаже "сыроподобной продукции" на территории России.

"По результатам обсуждения Роспотребнадзор дал поручения своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего, в нижнем ценовом сегменте", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что при обнаружении не соответствующей нормам продукции будут предприняты административные меры, после чего данные о наименованиях конкретных производителей и брендов будут обнародованы в открытом доступе на информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей.