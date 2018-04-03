СЕГОДНЯ 17:52 2018-04-03T17:52:56+03:00

Президентский Совет по правам человека призвал Роскомнадзор не спешить с блокировкой Telegram Фото: REUTERS

Правозащитники просят ФСБ найти иной ответ на технологические вызовы, который исключил бы неограниченный и произвольный доступ к переписке пользователей мессенджера

Изменить размер текста: A A

Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ призвала Роскомнадзор не торопиться с блокировкой мессенджера Telegram, который отказался предоставить ФСБ РФ ключи для дешифрования сообщений пользователей.

«Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров», - говорится в блоге директора центра «Сова» Александра Верхового на сайте СПЧ.

Правозащитники обратили внимание, что современные методы сквозного шифрования, применяемые крупными мессенджерами, предполагают отсутствие у администрации сервиса данных для дешифрования пользовательских сообщений — ключи генерируются на устройствах самих пользователей, а по окончании переписки автоматически удаляются.

В СПЧ признают, что технология сквозного шифрования может использоваться в преступных целях. Однако правоохранительные органы постоянно сталкиваются с технологическими вызовами, и это не должно стать основанием для отказа миллионам людей в их праве на приватность.

«Прецедент в виде блокировки Telegram поставит и все остальные мессенджеры под угрозу блокировки», - добавили авторы заявления.

По мнению челнов СПЧ, работа по обеспечению безопасности может и должна вестись через конструктивный диалог с владельцами мессенджеров, а также оперативные мероприятия в отношении подозреваемых в криминальной деятельности пользователей.

«Баланс интересов национальной безопасности и права на частную жизнь должен быть найден и соблюден», - подчеркнули правозащитники.

Как сообщал сайт «КП», в октябре 2017 года Мещанский суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ РФ ключи для дешифрования сообщений пользователей.

Позже решение инстанции было признало законным, а Верховный суд РФ 20 марта этого года отказал в просьбе Telegram признать недействительным приказ ФСБ о процедуре передачи ведомству ключей для расшифровки сообщений. Тогда де Роскомнадхор отвел администрации мессенджера 15 дней на исполнение требований ФСБ, пригрозив в противном случае блокировкой.