СБУ сообщила о задержании депутата горсовета Евпатории

СЕГОДНЯ 18:05 2018-04-03T18:05:32+03:00

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В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что ими удалось задержать мужчину, которого они считают депутатом городского совета Евпатории. Об этом говорится в пресс-релизе на официальной странице ведомства.

Как следует из сообщения СБУ, мужчина был задержан в пункте пропуска "Чаплинка" на российско-украинской границе. Там задержанный оказался на пути следования из Крыма в Херсонскую область, где проживают его родители.

"В марте 2014 года он участвовал в противоправной деятельности, так называемой "самообороне Крыма" и принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В настоящее время задержанный находится в камере предварительного в Херсоне. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него уже начато уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".