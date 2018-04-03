СБУ сообщила о задержании депутата горсовета Евпатории
В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что ими удалось задержать мужчину, которого они считают депутатом городского совета Евпатории. Об этом говорится в пресс-релизе на официальной странице ведомства.
Как следует из сообщения СБУ, мужчина был задержан в пункте пропуска "Чаплинка" на российско-украинской границе. Там задержанный оказался на пути следования из Крыма в Херсонскую область, где проживают его родители.
"В марте 2014 года он участвовал в противоправной деятельности, так называемой "самообороне Крыма" и принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В настоящее время задержанный находится в камере предварительного в Херсоне. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него уже начато уголовное производство по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
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