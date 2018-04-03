В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек

СЕГОДНЯ 18:18 2018-04-03T18:18:18+03:00

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Во вторник, 3 апреля, в Германии столкнулись два поезда. Инцидент произошел в немецком городе Дуйсбург, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания, в результате пострадали пострадали как минимум 20 человек. По некоторым данным, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Другие подробности случившегося не уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что в американском штате Кентукки произошло столкновение двух поездов. В результате пострадали не меньше четырех человек. После столкновения начался пожар, а также произошла утечка неназванного вещества. Инцидент произошел 19 марта 2018 года.

В феврале неподалеку от американского города Кейси пассажирский поезд Amtrak столкнулся с грузовым составом компании CSX. После этого несколько вагонов сошли с рельсов, 116 человек пострадали, в том числе погибли два члена локомотивной бригады.