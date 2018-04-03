2018-04-03T20:43:46+03:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часа

После беседы с глазу на глаз российский и турецкий лидеры приняли участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня
Денис СУХОВ
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Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часаПереговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часаФото: REUTERS
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Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались полтора часа. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«Переговоры между президентами длились полтора часа», - заявил сотрудник канцелярии.

После продолжительной беседы с глазу на глаз президенты приняли участие в заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под их председательством.

Выступая в ходе заседания, Эрдоган выразил надежду, что интенсивная совместная работа Москвы и Анкары приведет к установлению мира и стабильности во всем регионе.

«Наша интенсивная работа для установления мира и спокойствия, стабильности в регионе будет продолжаться. Желаю, чтобы все эти наши встречи пошли на пользу всему нашему региону», - подчеркнул турецкий президент.

Он также добавил, что перед заседанием завершились «переговоры переговоры в формате тет-а-тет с дорогим другом Путиным», в ходе которых лидеры обменялись мнениями по многим региональным и международным вопросам.

Как сообщал сайт «КП», 3 апреля глава российского государства Владимир Путин прибыл в Турцию с двухдневным визитом. Торжественная встреча с Эрдоганом состоялась на площади перед президентским дворцом в Анкаре — был выстроен почетный караул, прозвучали гимны обеих стран, лидеры представили друг другу членов своих делегаций.

После церемонии президенты в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую». Проект реализуется в Турции российским «Росатомом».

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