2018-04-03T22:15:30+03:00
Политика

«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне

Ранее британские специалисты заявили, что не могут установить страну происхождения вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление руководителя британской химической лаборатории в Портон-Дауне, который заявил о невозможности установить страну-производителя отравляющего вещества, использованного в Солсбери.

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций - это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. По версии, озвученной премьер-министром королевства Терезой Мэй, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Глава британского кабмина также отметила, что Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту. Не предъявив никаких доказательств, Лондон анонсировал ряд антироссийских мер, включая высылку сотен российских дипломатов из Великобритании, стран ЕС и США.

По мнению Захаровой, заявление лаборатории в Портон-Дауне свидетельствует о том, что Лондон принимал решения о причастности России к инциденту на основе одних лишь подозрений.

«Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз. Расскажу завтра на брифинге о том, что в одном из... Завтра и дорасскажу. Уникальная история», - добавила представитель МИД РФ.

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