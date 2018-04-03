Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре

СЕГОДНЯ 22:59 2018-04-03T22:59:21+03:00

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Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с мужем и сыном выгнали из лондонского театра «Принц Эдуард» за несколько минут до начала представления. Об этом дива сообщила в своем Instagram.

По словам артистки, ее с семьей «согнали с мест» прямо перед началом шоу «Алладин». Оказалось, что билеты, приобретенные Нетребко за 600 евро, были недействительными, так как «их продали еще кому-то».

«С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты», - предупредила певица. Она добавила, что подобное нередко происходит в театральных кассах, и такие ситуации особенно обидны детям.

В своей следующей публикации Нетребко поблагодарила подписчиков за слова поддержки. Она отметила, что они с сыном в порядке, хотя и расстроились. Деньги за билеты певице вернули, подарив также постер представления.