2018-04-03T22:59:21+03:00
В мире

Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре

Билеты, купленные дивой за 600 фунтов, оказались недействительными
Денис СУХОВ
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Оперная дива Анна Нетребко и ее супруг, Юсиф ЭйвазовОперная дива Анна Нетребко и ее супруг, Юсиф ЭйвазовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с мужем и сыном выгнали из лондонского театра «Принц Эдуард» за несколько минут до начала представления. Об этом дива сообщила в своем Instagram.

По словам артистки, ее с семьей «согнали с мест» прямо перед началом шоу «Алладин». Оказалось, что билеты, приобретенные Нетребко за 600 евро, были недействительными, так как «их продали еще кому-то».

«С любым человеком это может случиться. Будьте осторожны, когда покупаете билеты», - предупредила певица. Она добавила, что подобное нередко происходит в театральных кассах, и такие ситуации особенно обидны детям.

В своей следующей публикации Нетребко поблагодарила подписчиков за слова поддержки. Она отметила, что они с сыном в порядке, хотя и расстроились. Деньги за билеты певице вернули, подарив также постер представления.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
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