Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США

3 Апр 23:28 2018-04-04T00:18:48+03:00

Сотрудники компании в соцсетях сообщают, что забаррикадировались в своих кабинетах [фото, видео]

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В штаб-квартире YouTube в Калифорнии была стрельба. Об этом сообщили сотрудники компании в соцсетях. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила вызовы, но не уточнила причины.

Твит полиции Сан-БруноФото: СОЦСЕТИ

«Мы реагируем на активную стрельбу. Пожалуйста, держитесь подальше от Черри Авеню и Бэй Хилл Драйв», - сообщила полиция Сан-Бруно .

Твит сотрудника YouTubeФото: СОЦСЕТИ

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

Полиция у здания офиса YouTubeФото: REUTERS

Позже он сообщил, что их эвакуировали из здания, и он с коллегами находится в безопасности. Всего в здании в момент стрельбы могло находиться около 1700 сотрудников.

Полицейские, пожарные машины и кареты скорой помощи у здания штаб-квартиры YouTubeФото: СОЦСЕТИ

Тсрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии.Телеканал FOX News ведет прямую трансляцию с места событий

Эвакуированные из здания люди рассказали о пострадавших. По их словам, несколько человек получили ранения. Один из менеджеров Youtube Тодд Шерман рассказал, что был на совещание вместе с коллегами, когда они услышали выстрелы и увидели бегущих по коридорам людей. Спускаясь по лестнице, он увидел кровавые подтеки на ней.

"В этот момент каждый новый человек, которого я видел, был потенциальным стрелком. Кто-то еще сказал, что человек выстрелил из задних дверей, а затем застрелился", - написал он в своем микроблоге.

Позже он написал в Твиттер, что добрался домой на такси.