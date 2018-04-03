Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
В штаб-квартире YouTube в Калифорнии была стрельба. Об этом сообщили сотрудники компании в соцсетях. Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила вызовы, но не уточнила причины.
Твит полиции Сан-БруноФото: СОЦСЕТИ
«Мы реагируем на активную стрельбу. Пожалуйста, держитесь подальше от Черри Авеню и Бэй Хилл Драйв», - сообщила полиция Сан-Бруно .
Твит сотрудника YouTubeФото: СОЦСЕТИ
"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).
Полиция у здания офиса YouTubeФото: REUTERS
Позже он сообщил, что их эвакуировали из здания, и он с коллегами находится в безопасности. Всего в здании в момент стрельбы могло находиться около 1700 сотрудников.
Полицейские, пожарные машины и кареты скорой помощи у здания штаб-квартиры YouTubeФото: СОЦСЕТИ
Тсрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии.Телеканал FOX News ведет прямую трансляцию с места событий
Эвакуированные из здания люди рассказали о пострадавших. По их словам, несколько человек получили ранения. Один из менеджеров Youtube Тодд Шерман рассказал, что был на совещание вместе с коллегами, когда они услышали выстрелы и увидели бегущих по коридорам людей. Спускаясь по лестнице, он увидел кровавые подтеки на ней.
"В этот момент каждый новый человек, которого я видел, был потенциальным стрелком. Кто-то еще сказал, что человек выстрелил из задних дверей, а затем застрелился", - написал он в своем микроблоге.
Позже он написал в Твиттер, что добрался домой на такси.