2018-04-04T00:26:36+03:00
Политика

Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным

США надеются, что Москва также готова принять других сотрудников посольства и генконсульств США
Юлия ДИВЕЕВА
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Госдеп готов рассмотреть аккредитацию других российских дипломатовГосдеп готов рассмотреть аккредитацию других российских дипломатовФото: REUTERS
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Россия имеет право аккредитовать в США других дипломатов взамен тех, которые были высланы из страны по требованию Вашингтона. Об этом сообщил представитель Госдепартамента во вторник.

«Российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической мисси», - сказал он.

В Госдепе отметили, что в ответ Москва также должна быть готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона, передает ТАСС.

«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», - подчеркнул представитель Госдепа.

По его словам, это дает право предположить, что США могут запросить аккредитацию для других своих дипломатов и прислать их на замену.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН. А также решено было закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ РФ приняла решение выдворить из страны аналогичное число американских дипломатов, а также закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге.

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