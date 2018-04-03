Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Россия имеет право аккредитовать в США других дипломатов взамен тех, которые были высланы из страны по требованию Вашингтона. Об этом сообщил представитель Госдепартамента во вторник.
«Российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической мисси», - сказал он.
В Госдепе отметили, что в ответ Москва также должна быть готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона, передает ТАСС.
«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», - подчеркнул представитель Госдепа.
По его словам, это дает право предположить, что США могут запросить аккредитацию для других своих дипломатов и прислать их на замену.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН. А также решено было закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.
В ответ РФ приняла решение выдворить из страны аналогичное число американских дипломатов, а также закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге.