Путин провел телефонный разговор с Патриархом Константинопольским

СЕГОДНЯ 02:04 2018-04-04T02:04:01+03:00

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Наилучшие пожелания патриарха Московского и всея Руси Кирилла передал президент России Владимир Путин патриарху Константинопольскому Варфоломею I в телефонном разговоре, который состоялся в рамках визита российского лидера в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь патриарх Константинопольский поздравил Путина с победой на президентских выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками, говорится на сайте Кремля.

Президент РФ выразил Варфоломею I «особую признательность за постоянно оказываемую поддержку единству православного мира». Он отметил активную общественную и благотворительную деятельность Константинопольского птриарха, в том числе и создание условий исполнения религиозных ритуалов для представителей русскоязычной общины в Турции.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимимр Путин находится в Турции с двухдневным визитом. Во вторник он провел переговоры с турецким лидером Реджепом тайипом Эрдоганом, они вдвоем принимали участие в торжественной церемонии закладки фундамента первого блога АЭС "Аккую". В среду в Анкаре состоится саммит глав России, Турциии Ирана по проблеме урегулирования конфликта в Сирии.