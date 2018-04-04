2018-04-04T04:05:32+03:00
Политика

Трамп: США смогут наладить отличный диалог с Россией

Глава Белого дома уверен, что Америке нужны хорошие отношения с другими странами
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон в будущем сможет наладить «отличный диалог» с Москвой. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, мы будем в состоянии наладить отличный диалог. Я надеюсь. Но если мы не сможем этого сделать, то вы узнаете об этом первыми», - пообещал он журналистав во время совместной пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии в Белом доме.

Он отметил, что вероятность того, что он сможет наладить хорошие отношения с Россией, очень велика. Однако признал, что, возможно, у него ничего не получится. Трамп снова высказал мнение о том, что дружеские отношения с другими государствами для США предпочтительней.

«Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом Путиным. И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает?» - сказал Трамп.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, на этой же встрече Трамп высказал мнение, что она самый жесткий президент по отношению к России за всю историю. А в поздравляя Путина с переизбранием в президенты по телефону, он заявил, что если РФ хочет развязать гонку вооружений, США не только готовы к этому, но и выиграют ее.

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