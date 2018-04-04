2018-04-04T05:12:15+03:00
Политика

Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотографирования

Президент Турции попросил спутницу российского лидера перейти на свою сторону ради гендерного баланса на снимке [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир ПутинПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во время совместного фотографирования президентов России и Турции, а также членов делегаций двух стран, Реджеп Тайип Эрдоган «увел» у Владимира Путина одну из сопровождавших его девушек. В сети появилось видео этого момента.

На нем видно, что гости из РФ и гостеприимные хозяева готовятся сделать совместную фотографию. Президент Эрдоган оглядывает обе стороны и замечает, что с его стороны стоят только мужчины, а в российской делегации сразу три прекрасные дамы.

Эрдоган "увел" девушку у Путина ради хорошего фото.Совместное фотографирование глав Турции и России

Глава Турции тут же попросил одну из девушек встать возле него, чтобы сохранить генденрный баланс на снимке. Так представитель России оказалась в рядах турецких официальных лиц.

Напомним, российский лидер находится в турции с двухдневным визитом. Как сайт kp.ru сообщал ранее, в ходе встречи Путин и Эрдоган условились ускорить поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Они обсудили сроки поставок, но также вопросы цены и ход реализации контракта. Путин подчеркнул, что решения были приняты «по просьбе наших турецких партнеров и друзей».

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