Венесуэла хочет расплачиваться с Россией за автозапчасти криптовалютой Petro

СЕГОДНЯ 05:45 2018-04-04T05:48:28+03:00

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Правительство Венесуэлы рассматривает возможность оплачивать покупку у России автозапчастей для автомобилей КамАЗ за криптовалюту Petro. Об этом сообщил министр внешней торговли и иностранных инвестиций Боливарианской республики Хосе Вьельма Мора.

По его словам, на прошедшем заседании двусторонней межправительственной комиссии в Каракасе, участники встречи обсудили сотрудничество венесуэльской стороны с компанией КамАЗ «в том, что касается приобретения запчастей, покрышек и аккумуляторов, а также сборки этих автомобилей» в Венесуэле. Среди рассмотренных вопросов был и способ оплаты, передает информагентство AVN.

Напомним,в январе этого года, как сообщал сайт kp.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выпуске 100 млн криптовалюты Petro, которая будет обеспечиваться венесуэльской нефтью.

«Стоимость каждого El Petro будет равна стоимости одного барреля венесуэльской нефти», – сказал Мадуро на заседании Совета министров.

А 20 февраля стало известно, что Венесуэла запускает продажу своей криптовалюты под названием Petro.