2018-04-04T06:08:20+03:00
Экономика

Миллер рассказал, во сколько сократятся объемы транзита газа через Украину

«Газпром» проведет с «Нафтогазом» переговоры о возможности заключить новый транзитный контракт
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава «Газпром» Алексей МиллерГлава «Газпром» Алексей МиллерФото: Анатолий ЖДАНОВ
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После ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» транзит российского газа через территорию Украины сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

«Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — пояснил он в интервью Первому каналу.

По его словам, предстоят переговоры с «Нафтогазом» о возможности заключения нового транзитного контракта, но не на тех условиях, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

Как писал сайт kp.ru, в связи с тем, что в начале марта «Газпром» вернул «Нафтогазу» предоплату за мартовские поставки голубого топлива из России и отказался поставлять Украине топливо без дополнительного соглашения, республике не хвает до 10 миллионов кубометров газа. В стране ввели экономный режим потребления газа.

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