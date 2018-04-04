Погода в Москве на 4 апреля 2018 года: воздух в столице прогреется до +9 градусов

СЕГОДНЯ 06:56 2018-04-04T06:56:35+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 4 апреля 2018 года. Как и обещали специалисты, на этой неделе в столицу пришло потепление. Так, в среду температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов. При этом будет облачно с прояснениями: ближе к вечеру солнце все же выглянет из-за облаков. Кроме того, в мегаполисе обойдется без осадков. Ветер же будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на четверг столбики термометров опустятся до 0…+2 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток осадков в Москве также не ожидается.

Кстати, по прогнозам, в конце этой рабочей недели погода в столице вообще будет похожа на майскую: как утверждают метеорологи, температура воздуха окажется на четыре-шесть градусов выше климатической нормы. Однако в точных цифрах синоптики расходятся: в Московском метеобюро обещают потепление до +15 градусов, а в центре «Фобос» - даже до +17. Только вот снег все равно не успеет на этой неделе растаять полностью.