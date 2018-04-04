США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Американские СМИ восхитились новейшим российским корветом проекта 22160. Как заметили эксперты, этот патрульный корабль обладает “гениальным” дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшой размере судна.
В материале, посвященном российскому корвету, говорится, что корабль создан по принципу модульности. Так, вооружение и оборудование проекта 22160 может меняться в зависимости от постовленной перед ним задачи. Кроме того, как отмечается в статье, помимо стандартной артиллерийской установки, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса на корабле имеется пустое пространство под вертолетную площадку, которое также может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов Club-K.
Таким образом, судно обладает возможностью наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям.
Как считает издание The Drive, этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. “Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов”, - отмечается в статье.
Кстати, как сообщает kp.ru, в июле прошлого года в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) вошел другой новый корвет - “Совершенный”. Тогда поднять флаг пришли представители командования ТОФ, завода, а также ветераны ВМФ.