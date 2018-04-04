2018-04-04T07:27:53+03:00
Политика

США восхитились российскими кораблями проекта 22160

Эксперты назвали дизайн судна «гениальным»
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Петр Ковалев/ТАССФото: Петр Ковалев/ТАСС
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Американские СМИ восхитились новейшим российским корветом проекта 22160. Как заметили эксперты, этот патрульный корабль обладает “гениальным” дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшой размере судна.

В материале, посвященном российскому корвету, говорится, что корабль создан по принципу модульности. Так, вооружение и оборудование проекта 22160 может меняться в зависимости от постовленной перед ним задачи. Кроме того, как отмечается в статье, помимо стандартной артиллерийской установки, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса на корабле имеется пустое пространство под вертолетную площадку, которое также может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов Club-K.

Таким образом, судно обладает возможностью наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям.

Как считает издание The Drive, этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. “Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов”, - отмечается в статье.

Кстати, как сообщает kp.ru, в июле прошлого года в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) вошел другой новый корвет - “Совершенный”. Тогда поднять флаг пришли представители командования ТОФ, завода, а также ветераны ВМФ.

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