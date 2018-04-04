2018-04-04T07:46:22+03:00
В мире

В Италии экс-офицер армии США убил свою жену и покончил с собой

По предварительным данным, мужчина страдал от депрессии
Дарья ИВАШКИНА
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В Италии экс-офицер армии США убил свою жену и покончил с собойВ Италии экс-офицер армии США убил свою жену и покончил с собойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 4 апреля, появилась информация о смерти экс-офицера армии США и его жены, которая, по некоторым данным, была уроженкой России. Как стало известно, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его супруга Лейла были обнаружены мертвыми в принадлежавшем им доме, расположенном в итальянской коммуне Поццолеоне.

По сведениям местных СМИ, речь идет об убийстве и самоубийстве. Как пишет газета Corriere del Veneto, предположительно, после убийства жены бывший военный, страдавший от депрессии, покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой попросил о прощении.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента.

Отметим, это уже не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад в американском штате Калифорнии бывший офицер индийской армии застрелил свою жену и двоих детей.

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