В подмосковном Подольске загорелся мебельный склад

СЕГОДНЯ 08:11 2018-04-04T08:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожарно-спасательные подразделения тушат загоревшийся мебельный склад в подмосковном Подольске. Сначала огнем занялся один ангар площадью 200 квадратов, потом второй, стоящий рядом. Общая площадь пожара достигла 650 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Информация о возгорании по адресу: улица Кутузова, дом 4 - поступила в 04:57. На место происшествия выехала оперативная группа: 11 единиц техники, 41 человек, из них от МЧС - 27 человек и 7 единиц техники. В 06:19 пожарные локализовали пожар на на площади 650 квадратных метров, в 07:02 ликвидировали открытый огонь. Пострадавших нет.

Вчера, 3 апреля, в торговом центре «Афимолл-Сити» в центре Москвы эвакуировали около 4,5 тысяч человек из-за срабатывания пожарно сигнализации, сообщает сайт kp.ru. В одном из ресторанов произошло задымление. Никто не пострадал.

2 апреля в Сочи пожар полностью уничтожил восемь квартир в пятиэтажке, эвакуировано 50 человек.