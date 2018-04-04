Россия может усложнить проход украинских судов через Керченский пролив

СЕГОДНЯ 08:27 2018-04-04T08:27:43+03:00

Глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) рассказал, как наша страна может ответить на захват судна «Норд»

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Глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев рассказал, какие меры Москва может предпринять, чтобы защитить российское судоходство в Азовском и Черном морях. По его мнению, наша страна в ответ на захват Украиной судна «Норд» может усилить технический досмотр судов незалежнйо в Керченском проливе и ограничить их плавание.

Как подчеркнул Ненашев, чтобы остановить «пиратство со стороны бандеровских властей Украины», нужно предупредить Киев о том, что у РФ имеются различные инструменты противодействия. «Можно, к примеру, ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у украинской стороны всегда много проблем с безопасностью на устаревших судах», - цитирует председателя ДПФ РИА Новости.

Также Михаил Ненашев заметил, что Киев своими действия в отношении рыбаков «Норда» показывает, что «ничем не отличаются от сомалийских пиратов». Поэтому, по словам капитана первого ранга, также могут быть применены и меры военного характера.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта украинские пограничники задержали судно «Норд» с российским флагом, на борту которого в тот момент находились десять граждан РФ. После этого крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Угон судна воздушного или водного транспорта».