Военный вертолет разбился в американском штате Калифорния

СЕГОДНЯ 09:07 2018-04-04T09:08:24+03:00

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Во вторник, 4 апреля, в американском штате Калифорния разбился вертолет корпуса морской пехоты США CH-53E Super Stallion. ЧП случилось в 14:35 по местному времени (00:35 мск среды). Как стало известно, винтокрылая машина упала неподалеку от города Эль-Сентро.

«Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у Эль-Сентро в Калифорнии <...> во время стандартных учений», - цитирует заявление американских военных ABC News.

По предварительным данным, все, кто в момент аварии находились на борту вертолета, погибли. Это четыре человека. Между тем пока не уточняется, являются ли жертвы происшествия морскими пехотинцами.

Отметим, это не первый подобный случай в США за последнее время. К примеру, как сообщал kp.ru, в феврале вертолет разбился в американском штате Юта. Причем тогда крушение произошло после столкновения с лосем: на высоте трех метров от земли животное задело несущий винт машины.