Госдума приняла в первом чтении новый налог для нефтяников

СЕГОДНЯ 09:14 2018-04-04T09:14:53+03:00

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти. Документ разработали Минэнерго и Минфин. Закон должен вступить в силу с 2019 года и позволит увеличить добычу нефти.

По оценкам Минэнерго, введение НДД позволит вовлечь в разработку около 5 млрд тонн нефти к 2025 году. Нововведение освободит компании от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или отсрочит выплаты в отдельных случаях. В итоге налоговая нагрузка составит 15-36%, что приведет к увеличению добычи нефти, разработке новых месторождений, и в результате налоговые поступления в бюджет, в том числе и регионах, вырастут.

Как отмечают в Минэнерго, введение НДД учитывает реальную себестоимость разработки месторождения.

На фоне роста буровых установок США нефть умеренно дешевеет, пишет сайт kp.ru, однако с конца марта наблюдается рост.