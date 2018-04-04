2018-04-04T09:14:53+03:00
Экономика

Госдума приняла в первом чтении новый налог для нефтяников

Нововведение снизит налоговую нагрузку и позволит повысить добычу ресурса
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Цена нефти марки Brent впервые с конца января превысила $70 за баррельЦена нефти марки Brent впервые с конца января превысила $70 за баррельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти. Документ разработали Минэнерго и Минфин. Закон должен вступить в силу с 2019 года и позволит увеличить добычу нефти.

По оценкам Минэнерго, введение НДД позволит вовлечь в разработку около 5 млрд тонн нефти к 2025 году. Нововведение освободит компании от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или отсрочит выплаты в отдельных случаях. В итоге налоговая нагрузка составит 15-36%, что приведет к увеличению добычи нефти, разработке новых месторождений, и в результате налоговые поступления в бюджет, в том числе и регионах, вырастут.

Как отмечают в Минэнерго, введение НДД учитывает реальную себестоимость разработки месторождения.

На фоне роста буровых установок США нефть умеренно дешевеет, пишет сайт kp.ru, однако с конца марта наблюдается рост.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24