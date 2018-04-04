Немецкие власти раскритиковали Лондон за подход к делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 09:29 2018-04-04T09:29:18+03:00

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В правящей партии ФРГ раскритиковали Лондон за подход к делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля. Как заметил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, международное право требует иного подхода к таким вопросам. По словам политика, Великобритании стоило предъявить доказательства причастности России к отравлению, прежде чем призывать страны НАТО к ответным мерам.

«Когда кто-то призывает все страны НАТО к солидарности, разве не должен он обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», - написал Лашет в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском городе Солсбери. По версии местных правоохранителей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к случившемуся якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. Зато власти Соединенного Королевства поспешили объявить о высылке 23 российских дипломатов и приостановке все двусторонние контакты с РФ. Между тем российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

А некоторое время спустя целый ряд государств в знак солидарности с Британией решил также выслать российских дипсотрудников.