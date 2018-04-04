2018-04-04T09:49:48+03:00
Общество

На борьбу с экстремизмом в соцсетях направят «народные дружины»

СМИ обяжут сообщать госорганам о готовящихся преступлениях
Алексей КАРЕЛИН
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По словам президента Путина, радикалы используют интернет с каждым годом все активнее.По словам президента Путина, радикалы используют интернет с каждым годом все активнее.Фото: Анастасия Осипова
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Из интернет-активистов создадут «народные дружины», которые направят на борьбу с экстремизмом в Сети. Руководителей СМИ обяжут сообщать об информации, свидетельствующей о подготовке преступления, просматривать редакционные материалы на момент поддержки запретной идеологии. Соответствующие поправки в законодательство планируется принять на ближайшем заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ осенью 2018 года, а после на его базе разработают национальный закон.

За поддержку экстремистских или террористических идей СМИ будут штрафовать или закрывать. Отслеживать «опасные» материалы помогут «народные дружины». Это позволит достичь информационного превосходства над радикалами и сформировать у общества неприятие соответствующих взглядов, пишут «Известия».

Для борьбы с кибератаками могут ввести дополнительную идентификацию пользователей и фиксацию их действий в Сети на госресурсах. Установить «антитеррористическое информационное доминирование» предлагается в используемых радикалами интернет-сообществах. Покинувшим группы участникам окажут «психологическую и иную помощь», говорится в законопроекте.

О необходимости борьбы с экстремизмом в соцсетях президент РФ Владимир Путин говорил еще в 2016 году. По словам президента, радикалы используют интернет с каждым годом все активнее, пишет сайт kp.ru.

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