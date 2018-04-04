Google, Microsoft, Apple и Amazon поддержали YouTube после стрельбы в офисе компании

СЕГОДНЯ 09:58 2018-04-04T09:58:23+03:00

В частности, Сундар Пичаи пообещал сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим

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Руководители крупных IT-компаний поддержали YouTube после стрельбы в штаб-квартире видеосервиса, расположенной в американском штате Калифорния.

Гендиректор Google Сундар Пичаи опубликовал заявление в связи со случившимся, в котором назвал происшествие «невообразимой трагедией». Кроме того, он пообещал сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим в результате стрельбы и их семьям. Также Пичаи призвал поддержать главу видеохостинга Сьюзан Войжицки.

«В ближайшие дни мы продолжим оказывать поддержку, чтобы помочь всем в нашей корпоративной семье восстановиться после невообразимой трагедии», - говорится в заявлении главы Google.

В поддержку YouTube также выступил генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла. «От имени всего Microsoft: наши сердца со всей командой YouTube и Google сегодня», - написал он в своем Twitter.

Кроме того, о сочувствии и поддержке заявил глава Apple Тим Кук. А основатель компании Amazon Джефф Безос назвал произошедшую стрельбу «ужасным и по-настоящему трагическим событием для YouTube и Google».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 3 апреля в калифорнийском офисе YouTube произошла стрельба. По последним данным,ранения получили три человека. Кроме того, женщина-стрелок покончила с собой. Стоит отметить, что полиция уже установила личность стрелявшей - ей оказалась Насим Агдам.