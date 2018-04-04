2018-04-04T10:20:45+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали результаты экспертизы примененного в Солсбери вещества

По мнению сенатора Сергея Цекова, Россия все равно не дождется извинений от Великобритании
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В среду, 4 апреля, в Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление Лондона о том, что британские специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери.

Так, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков считает, что как бы то ни было наша страна все равно не дождется извинений. «Вранье нынешнего правительства изначально таковым и выглядело. Американцы очень оперативно отреагировали на произошедшее, выслав сразу 60 российских дипломатов. Эта ситуация и резвая реакция США показывает, что именно у них рыльце в пушку. Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться», - сказал сенатор в беседе с RT.

При этом Цеков выразил мнение, что вся эта «неумелая провокация» повлияет на репутацию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, и она вынуждена будет оправдываться. Однако, как считает политик, оправдание будет строиться на продолжении обвинений в адрес России.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Между тем наша страна категорически отвергла все обвинения в свой адрес. А вскоре США заявили о солидарности с Лондоном: 26 марта Вашингтон объявил о массовой высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

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